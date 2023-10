Lauretana rileva e valorizza Fonte Vigezzo: Le parole di Giovanni Vietti (VIDEO)

L’acquisto di Fonte Vigezzo (VB), come racconta Giovanni Vietti - Presidente ed Amministratore Delegato di Lauretana S.p.A. - risale al 28 luglio 2022, dopo circa due anni di attenta valutazione per la rilevazione della fonte: “Lauretana possiede degli standard qualitativi molto elevati e abbiamo ritenuto che quella di Vigezzo, fosse una sorgente di assoluto prestigio”, commenta Vietti. L’acqua, infatti, presenta un residuo fisso di soli 28 mg/litro.

La ditta acquisita nasce verso la fine degli anni ‘60 e vanta circa 50 anni di attività: “Nel periodo vicino al 2010, gli eredi dell’azienda non manifestavano l’interesse di mantenerla ed è per questo che i proprietari la cedettero ad una società di Verbania”. Dopo diversi anni, Lauretana viene a conoscenza della realtà e, dopo un’analisi oculata, decide di acquistarla, manifestando un forte entusiasmo nonostante la mole di lavori per adattarsi agli elevati standard.

L’opera ha implicato la ristrutturazione dell’intero stabilimento e lo smantellamento delle linee di produzione, oggi conformi alla qualità Lauretana. Verso gli inizi del 2023, l’installazione di due nuove linee di imbottigliamento, ha permesso di raggiungere una capacità produttiva di 18mila bottiglie l’ora: sia in plastica che in vetro. Grazie al rifacimento degli impianti elettrici, dell’aria compressa e delle tubazioni, verso il mese di maggio, Acqua Vigezzo è stata pronta ad accogliere 7 nuovi dipendenti, che oggi si dedicano esclusivamente alla produzione: “L’obiettivo - rivela il Presidente - è di raggiungere, entro il 2026, la produzione di 30/35 milioni di bottiglie annue, per il 50% in vetro e il 50% in plastica. Durante questi anni assumeremo altri dipendenti, per arrivare a 15/16 persone”.

Lauretana si ritiene soddisfatta del progetto acquisito e intende affermare le salde politiche territoriali, anche alla nuova fonte: “Legati al nostro territorio, intendiamo attuare gli stessi principi anche a Vigezzo, per diffondere e favorire la crescita delle realtà locali”. Anche le istituzioni hanno accolto di buon grado l’acquisizione, che grazie alla valorizzazione del luogo, ha portato ad un incremento delle assunzioni e al mantenimento della realtà preesistente.