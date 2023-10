“Forum Biella Creative Cities 2023”, a Città Studi si parla di “Valore e Cultura dell’Acqua e dell’Ambiente”

È stato presentato questa mattina, lunedì 16 ottobre, presso la Sala consigliare di Palazzo Oropa, l’evento 2023 “Forum Biella Creative Cities”.

Durante la presentazione sono intervenuti il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, e l’Assessore Barbara Greggio, che hanno introdotto la manifestazione: “Grazie a un grande lavoro di promozione territoriale, Biella ha acquisito il riconoscimento Unesco. La candidatura interesserà tutte le Città Creative Unesco del mondo, con particolare attenzione allo scambio di idee e progettualità”.

Gli eventi che rientrano nel Forum sono in calendario venerdì 20 e sabato 21 ottobre, e saranno frutto di una collaborazione fra le Città Creative di Biella, Torino e Alba.

Venerdì 20 all'Odeon alle ore 21 è in programma l'evento "I tessuti della sostenibilità", una sfilata di maestri sartori, con ospite anche Gaetano Oloisio. L'ingresso è libero.

All’Auditorium di Città Studi, Venerdì 20 e sabato 21 ottobre si terrà invece il convegno per esplorare tematiche particolarmente attuali e che interesseranno da vicino tutte le realtà del territorio: “Valore e Cultura dell’Acqua e dell’Ambiente” vanterà la presenza dei rappresentanti di aziende, istituzioni, ma anche associazioni, con particolare interesse al mondo dei giovani, anch’essi in rappresentanza. In entrambe le giornata l'inizio dei lavori è previsto alle 9.

“Il Forum è dedicato alla creatività sostenibile, concetto chiave che unisce 3 trend forti e rilevanti nel distretto biellese, in modo innovativo e distintivo” affermano i rappresentanti. Le tematiche principali si snoderanno sull’industria, artigianato e attività del territorio, ambiente e Città Alpina.

Il convegno sarà affrontato affinché le Città Creative Unesco possano dibattere in un confronto costruttivo, aperto per lo scambio di buone prassi, coinvolgendo tematiche d’attualità, attraverso l’agenda 2030, utile al perseguimento degli obiettivi globali: “Tecnologia, innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale devono andare di pari passo alla sostenibilità: è l’unico modo per rendere tangibile un futuro che, senza interventi, potrebbe diventare incerto - concludono i rappresentanti – Vi invitiamo pertanto a partecipare attivamente, a questa e alle manifestazioni future”.

Tra gli ospiti clou di venerdì Reinhold Messner – Alpinista, esploratore, scrittore, Nathalie Morelle – Senior Executive Officer - Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi: sabato saranno presenti il Ministro Gilberto Pichetto, Franco Bernabè – Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Andrea Rolando – Politecnico di Milano, l'assessore regionale Vittoria Poggio.

Gli eventi verranno trasmessi in streaming, in tutto il mondo, grazie alla traduzione simultanea, che permetterà la fruizione degli interventi.

Questo il programma nel dettaglio