Concerto benefico di UICI e UNIVoC, l'invito: “Cerchiamo volontari per accompagnare le persone ipovedenti”

Sensibilizzare la prevenzione e ricercare nuovi volontari. Questo l'obiettivo del concerto benefico, realizzato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, assieme all'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi UNIVoC e a Musica Viva Vera, col patrocinio del comune di Mongrando.

L'evento avrà luogo alle 21 di venerdì 20 ottobre, al salone polivalente del paese, con ingresso a offerta libera a favore di UICI e UNIVoC. A salire sul palco la Società Musicale Giuseppe Verdi Città di Biella, diretta dal Maestro Massimo Folli, con la partecipazione dell'eclettico e innovativo fisarmonicista Massimo Tagliata.

“Ringraziamo fin da ora chi sarà presente e prenderà posto per ascoltare il nostro concerto – spiegano gli organizzatori – Da tempo UICI e UNIVoC organizzano corsi di informatica e mobilità con il bastone per le persone ipovedenti, oltre a viaggiare nei comuni con un camper per le visite di controllo ai giovani delle scuole. L'appuntamento di venerdì sarà l'occasione per far conoscere le attività di entrambe le associazioni, cercare nuovi volontari per l'accompagnamento dei soggetti ipovedenti e ringraziare coloro che già operano tutti i giorni”.

Al fianco delle due associazioni, opererà anche Musica Viva Vera, costituita nel 2016 (tra i fondatori Massimo Folli, Pier Carlo Leone, Danilo Paggi) proprio per tutelare la musica eseguita dal vivo e favorirne la promozione tra le nuove generazioni.