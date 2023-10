Dal nord-ovest: Si cerca in Val Chisone un uomo che manca da casa da due giorni

È in corso un'operazione di ricerca dispersi nella zona del Monte Orsiera in Val Chisone (TO) per un escursionista che non è tornato da sabato 14 ottobre. Le operazioni sono scattate nella giornata di ieri dopo che i famigliari hanno denunciato il mancato rientro. Poiché, in serata, l'autovettura del disperso è stata ritrovata dai Vigili del Fuoco nella zona di Pra Catinat, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno battuto, senza esito anche a causa del buio, i principali sentieri fino alle cime del Monte Orsiera e del Monte Cristalliera.

Nel frattempo è intervenuta un'unità cinofila molecolare che, partendo dall'autovettura del disperso, avrebbe indicato una pista olfattiva che conduce nella zona del Monte Orsiera.