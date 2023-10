Ha un incidente e si allontana per chiedere aiuto. E' successo a Cossato

Incidente a Cossato ieri domenica 15 ottobre in via Paruzza intorno alle 23,15.

A restare coinvolta è stata solo un'automobile, un'Audi bianca, a bordo della quale c'era una donna di 48 anni residente a Cossato. Sul posto sono arrivati i Carabinieri allertati dal 118 di Novara, oltre ai Vigili del Fuoco di Cossato che hanno messo in sicurezza il mezzo. Al loro arrivo della donna non c'era però traccia, perchè nel frattempo si era allontanata per chiedere aiuto, ma quando è ritornata era in forte stato di agitazione, e si è recata lei stessa alla guardia medica per le cure del caso.