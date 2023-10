“Una Chiesa a Più Voci”, domani serata on line con Riccardo Larini

Dopo i primi due appuntamenti del 3 e 10 ottobre, proseguono gli incontri di “Una Chiesa a Più Voci” per affrontare la vita cristiana oggi.

Sia dal punto di vista del valore umano del monachesimo con il pedagogista Riccardo Larini. Che con la lettura della Bibbia intesa come esercizio umano e spirituale, insieme a teologi, analisti e biblisti di diversa formazione.

Gli incontri con Riccardo Larini sono in videoconferenza Zoom direttamente al sito www.unachiesaapiuvoci.it , o sul canale Youtube di “Una Chiesa a Più Voci”. Il prossimo domani, martedì 17 ottobre, alle 21 sul tema “Al cuore dell’anelito monastico: eudaimonia, esercizio, trasformazione di sé e ricerca dell’a/altro”. Seguiranno martedì 7 novembre, alle 21, “Guarire i guaritori? Crisi e ripensamento dell’accompagnamento spirituale”. Martedì 21 novembre, alle 21 “Celibato e comunità: come desiderio, sessualità e potere possono convivere?".

Riccardo Larini si è dedicato agli studi di teologia ecumenica ed ermeneutica filosofica, prima presso la Comunità di Bose (di cui è stato membro per undici anni) e quindi a Cambridge.

“La proposta su cui rifletto ormai da tempo sulle pagine di Rocca, -dice Larini - è quella di “riprendere altrimenti” il monachesimo e la vita religiosa più in generale, di ripensarli con onestà e profondità, per capire se lo slancio vitale e l’orizzonte antropologico che soli sono in grado in ultima istanza di produrre senso e dare luogo a modalità di vita non soffocanti e aperte, ci porterà semplicemente a rivedere le forme di vita religiosa che abbiamo conosciuto fino ad oggi, o se invece ci indicherà qualcosa di nuovo, conforme alla traiettoria di senso cristiana iniziata duemila anni fa e che chiamiamo Vangelo, ma che richiede declinazioni differenti, un’evoluzione creatrice”.

Gli incontri in presenza di lettura della Bibbia, aperti a tutti dalle 20,45 alle 22,15, si terranno nella chiesa parrocchiale di San Defendente di Cossato (strada statale Cossato-Valle Mosso, frazione Ronco, via Montegrappa 1). I prossimi appuntamenti sono martedì 24 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre.

Per informazioni: mail mariomrchr@gmail.com ; cellulare 3332139029; web: www.unachiesaapiuvoci.it .