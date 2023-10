Anche a Viverone si è tenuta l'iniziativa di Puliamo il Mondo 2023. Venerdì 6 ottobre, le classi di 3°, 4°, 5° elementare supportati dalle insegnanti, hanno ripulito le strade del paese.

Un appuntamento importante per accrescere la consapevolezza nei ragazzi e far capire loro che bastano piccoli e semplici gesti per contribuire a salvare e proteggere l’ambiente. Puliamo Il Mondo è la più grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente.