Censimento della popolazione e delle abitazioni, a Biella in 300 famiglie hanno compilato il questionario

Dal 2018 il censimento non si rivolge più a tutta la popolazione con cadenza decennale, ma coinvolge, ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

A partire dallo scorso mese di settembre, 1.835 famiglie hanno ricevuto una lettera per posta, direttamente da Istat, con le credenziali per compilare un questionario on line. Ad oggi, sono oltre 300 le famiglie che hanno già provveduto alla compilazione in autonomia, da soli o con l’aiuto di un familiare con un collegamento a Internet. Si tratta senz’altro di una modalità semplice e comoda, che permette di rispondere, senza perdere troppo tempo, ad alcune domande proposte da ISTAT riguardo alla composizione della famiglia, al grado di istruzione e all’occupazione svolta, oltre ad alcuni semplici quesiti sull’abitazione e sulle abitudini di vita.

La modalità di compilazione online è attiva fino all’11 dicembre, ma si consiglia di non aspettare le ultime settimane, per non rischiare di avere problemi nel collegamento.

Per chi fosse in difficoltà o non si sentisse in grado di procedere da solo, sono comunque previste altre modalità di risposta, tra cui:

l’intervista presso il Centro Comunale di Rilevazione, in via Battistero 4, faccia a faccia con un operatore comunale;

l’intervista telefonica da parte di un operatore comunale, su appuntamento;

l’intervista a domicilio da parte di un rilevatore Istat, a partire dal 7 novembre.

Nel frattempo, Istat potrebbe inviarvi una (o più) lettere di sollecito.

Se avete già provveduto, non dovete tenerne conto. In caso contrario, può essere che un rilevatore (autorizzato dal Comune e munito di tesserino) vi contatti per offrirvi il suo aiuto: sta a voi decidere se cogliere l’occasione o provvedere diversamente.

Ricordiamo che aderire al Censimento è un obbligo di legge.

Attenzione però: dopo l’11 dicembre non potrete più compilarlo online. Rimarranno solo alcuni giorni, fino al 22 dicembre, per compilare il questionario presso gli uffici comunali o a casa vostra con il rilevatore. Dal 23 dicembre la rilevazione sarà chiusa.

Per qualsiasi dubbio o necessità potete rivolgervi fin d’ora al n. 015-35071 del Comune di Biella, un operatore è a vostra disposizione per rispondere ai vostri quesiti. Vi ricordiamo che al martedì e venerdì pomeriggio gli uffici comunali sono chiusi, così come il sabato tutto il giorno.