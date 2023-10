Alla Fondazione Clelio Angelino il ricavato del pranzo in ricordo di Brunetto Squaiella

“Nei giorni scorsi presso la sede di Fondazione Clelio Angelino in via Pietro Losana, 4 a Biella, i famigliari del signor Brunetto Squaiella, unitamente al sindaco di Sandigliano e al responsabile della Pro Loco di Sandigliano, hanno consegnato alla Fondazione il ricavato del pranzo in ricordo di Brunetto Squaiella che si è tenuto presso il salone della Pro Loco di Sandigliano domenica 1° ottobre.

La presidente signora Renata Zegna Schneider, ringraziando per l’oblazione di 4.760,00 euro, che verrà destinata ai progetti per i nostri piccoli pazienti, ha voluto ricordare la vicinanza del signor Brunetto alla nostra Fondazione.”