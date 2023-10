Teens Basket Biella parte col botto: 68-53 sul campo Reba Torino.

Zeta Esse Ti rompe il ghiaccio e inaugura la prima vittoria in trasferta: 68-53 sul campo Reba Torino: “Pala Moncrivello espugnato”.

“Un match che dimostra l’autorità dei ragazzi in campo – afferma lo staff - Grande solidità difensiva!”

Concentrazione e precisione sono state decisive sul campo della polisportiva Reba Basket Torino e grazie ai quarti serrati, i biellesi hanno portato a casa la vittoria. La squadra è riuscita a tenersi in vantaggio per tutta la durata della partita e la fermezza nella propria metà campo si rivela risolutiva: 9 punti subiti, nel primo quarto, 7 nel secondo e 15 nel quarto, mancando il terzo per 22-13, dai padroni di casa.

“Per Alessandro Guzzon una prova di spessore” MVP della partita, autore di una doppia-doppia da 26 punti e 10 rimbalzi; 46% da due, 37% da tre e 73% ai liberi.

Di seguito il Tabellino:

Reba Basket Torino - Teens Basket Biella 53-68 (9-24, 16-33, 38-46).

Biella: Brusasca 2, Lavino 3, Maffeo 9, Vioglio, Gagliano 8, Guzzon 26, Zimonjic 12, Cerri 6, Bona 2, Angelino, Prospero.

Allenatore: Luca Garri.