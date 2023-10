Yeman Crippa e Valentina Gemetto nell'albo d'oro del Circuito di Biella FOTO

Edizione 2023, la numero 31, del “Circuito Città di Biella” da applausi. Li ha fatti anche il sindaco di Biella Claudio Corradino al microfono durante una delle premiazioni: «Eventi come questi fanno grande la città. Dobbiamo solo dire grazie a Claudio Piana e allo staff del GAC Pettinengo per regalarci giornate come questa». Grandi campioni al via ma non solo: le due gare ad inviti sui 3000 metri hanno emozionato il folto pubblico presente al traguardo e nei 100 metri finali, ma anche le gare giovanili regionali, quelle scolastiche e quelle sul miglio sono state appassionanti. A far da sfondo la bellissima piazza Duomo di Biella con il suo millenario Battistero intorno al quale è stato tracciato un circuito di 800 metri parte su cubetti di porfido, parte sul asfalto con curve strette e un tratto di 200 metri in leggera salita prima dell’ultima curva e dei 100 metri di rettilineo finale.

3000 metri femminili

Scrive il suo nome nell’albo d’oro Valentina Gemetto (DK Runners Milano). L’atleta di Saluzzo recupera nel finale sulla 21enne kenyana Morine Gesare Michira (Run2Gether) e va a vincere con 2 secondi margine la volata lunga proprio sull’africana che a sua volta precede di un secondo l’atleta albanese Luiza Gega, vincitrice dell’edizione 2021 su questa distanza e 2022 sul Miglio. Il tempo di Gemetto è di 9’21”. Nella classifica top-10, a seguire nell’ordine: 4ª Giovanna Selva (Carabinieri, 9’34”), 5ª Joyce Mattagliano (Esercito, 9’37”), 6ª Nicole Svetlana Reina (Cus Pro Patria 9’44”), 7ª Maria Gorette Subano (Cus Pro Patria, 9’57”), 8ª Arianna Reniero (Atl. Stronese Nuova NordAffati 10’25”), 9ª Emma Lucchina (Svizzera, 10’32”), 10ª Paola Poli (Atl. Rodengo, 10’33”).

3000 metri maschili

Al calar del sole va in scena la sfida tra Yeman Crippa (Fiamme Oro Padova) e Pietro Arese (Fiamme Gialle), già avversari nel 2021 quando vinse in volata Arese. C’è grande attesa tra il pubblico sia per la gara sia per incontrare i campioni per un selfie o un autografo. Come da pronostico sono loro a dominare fin dai primi metri: c’è però un terzo incomodo, il kenyano 20enne Stephan Njeri Mwangi (Run2Gether). Crippa dà lo scossone nell’ultimo giro e si lascia dietro l’atleta africano: vince in 7’44” in solitaria. Dietro, Arese dà tutto nel finale e riesce a superare Mwangi all’ultima curva chiudendo in 8’07 con 7’ secondi sul terzo. A seguire nella top 10: : 4° Lorenzo Brunier (Parco Alpi Apuane, 8’16”), 5° Omar Bouamer (Parco Alpi Apuane, 8’19”), 6° Luciano Spettoli (Atl. Alessandria 8’24”), 7° Aymen Ayachi (Cus Pro Patria, 8’31”), 8° Elisa Mattio (Pod. Valle Varaita, 8’33”), 9° Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita, 8’33”), 10° Manuel Zanini (Atl. Gavirate, 8’36”).

Campionato regionale corsa su strada Cadetti

Il titolo piemontese è di Martino Bovio (Atl. Bellinzago) che chiude i 3200 metri di gara in 10’46” precedendo Matteo Baffoni (Atl. Ivrea, 10’48”), Giulio Ollino (Alfieri Asti, 10’48”), Matteo Straneo (Atl. Alessandria, 11’00”) e Paolo Granzino (Atl. Susa Adriano Aschieris, 11’07”).

Campionato regionale corsa su strada Cadette

Lungo testa a testa per tutti i 2400 metri e vittoria in volata per Elisa Gardini (Bugella Sport) in 9’00” su Irene Cappio (Atl. Stronese Nuova NordAffari, 9’01”). Al terzo posto Giulia Bertolo (Pomaretto 80) in 9’36”, 4ª Carlotta Grassi (Atl. I due soli, 9’40”) e 5ª Marianna Belliardi (Dragonero, 9’43”).

Campionato regionale corsa su strada Ragazzi

Successo di Lorenzo Gallo (Dragonero) che ha completato i 1600 metri di gara in 5’26”. Premiati con lui Alessandro Fino (Atl. Roata Chiusani, 5’37”), Giacomo Audifreddi (Atl. Saluzzo, 5’42”), Federico Lingua (Pod. Buschese, 5’42”) e Giacomo Gerlero (Pod. Buschese, 5’43”).

Campionato regionale corsa su strada Ragazze

Titolo piemontese ad Aurora Marello (Brancaleone Asti) con il tempo di 5’51” su percorso di 1600 metri. Ha preceduto di pochi metri Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo, 5’53”). Sul podio anche Daniela Gaetano (Brancaleone Asti, 6’01”). Al 4° e 5° posto Matilde Telamone (Atl. Saluzzo, 6’06”) e Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris, 6’06”).

Miglio di Biella maschile

La gara assoluta (AJPSM) è stata vinta da Vinicius Scartezzini dell’Atletica Santhià che ha costo con il tempo di 4’36”, precedendo di un secondo l’allievo della Bugella Sport Diego Poletto. Al erzo posto Gabriele Nicola (Climb Runners, 4’39”). Di seguito i vincitori delle varie categorie Master: Yaya Souare Mamadou (Atl. Santhià, M35, 5’05”), Matteo Biolcati Rinaldi (Pietro Micca Biella Running, M40, 4’45”), Gabriele Beltrami (Ugb Biella, M45, 4’45”), Alberto Boldrini (Parco Alpi Apuane, M50, 5’12”), Paolo Ferrari (Atl. Canavesana, M55, 5’23”), Enrico Eula (Atl. Paratico, M60, 5’17”), Antonino Ricceri (Ugb Biella, M65, 6’22”), Mario Camuso (Atl. Santhià, M70+, 8’27”).

Miglio di Biella femminile

Raccolte in 8 secondi le prime tre assolute: ha vinto Miriana Ramat (Atl. Susa Adriano Aschieris) con il tempo di 5’18”, precedendo Marta Rosato (Sisport, 5’23”) e Linda Perone (Atl. Stronese Nuova NordAffari, 5’26”). Queste le vincitrici delle altre categorie previste: Maria Di Napoli (Atl. Santhià, F35/40, 6’06”), Inna Tomasova (Atl. Santhià, F45/50, 5’49”), Silvia Di Salvo (Atl. Roata Chiusani), F55/60, 7’00”), Elisabetta Sulis (Brancaleone Asti, F65+, 7’49”).

Campionato biellese Scuole Medie Inferiori

Ben 10 Istituti Comprensivi della Provincia di Biella al via, per un totale di 205 studenti-atleti presenti in gara in formazioni composte da 5 atleti, impegnati a correre 800 metri a testa in staffetta. Nella classifica di quantità ha vinto l’IC Mongrando con 6 squadre, seguita da IC Biella3 e IC Candelo-Sandigliano con 5 squadre. IC Mongrando piazza anche un suo quintetto al primo posto della classifica: i più veloci a completare i 4 chilometri a staffetta sono stati Arianna Musso, Alessandro Sasso, Leonardo Curelli, Jacopo Frigerio e Emma Gazzetto con il tempo di 14’18”. Sul secondo gradino del podio l’IC Valdengo con Ludovica Bellon, Martina Brunetti, Andrea Gallina, Riccardo Quarzo e Carlo Grandi. Terzo l’Istituto La Marmora con Isabella Furno Marchesa, Francesca Bonino, Giancarlo Bonino, Pietro Bertone e Marco Piacenza.