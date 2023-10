Tennistavolo Vigliano, 2° successo di fila: buon inizio di campionato

Prosegue il cammino ad alta quota del Tennistavolo Vigliano. Impegnata in trasferta martedì sera in terra novarese, per la seconda giornata del campionato contro il Tt Novara, la formazione di D1 mette in cartiere la seconda vittoria consecutiva di questo campionato.

“Non è stato facile ma il risultato finale di 5-1 premia la bontà del lavoro svolto dai ragazzi in quest' ultimo periodo – commenta il coach Adrian Panaite - Partita combattuta ma alla fine arrivano i 2 punti di Giacomo Cenedese, 1 punto di Gabriele Mussa e 2 punti dal sottoscritto che chiudono l'incontro. Sono davvero fiero dei miei giovani compagni”.