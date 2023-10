Tennistavolo, per Splendor prima vittoria in C2: sconfitta nel derby con Biella

Venerdì sera dedicato al tennistavolo al PalaAguggia di Cossato, dove i locali dell' Unipol Sai di Bocchio superano agevolmente il TT Enjoi di Collegno con un rotondo 5 a 0 . Due vittorie a testa per Capodiferro e Bianchetto e una di Pronesti, per un totale di 15 set vinti contro uno degli ospiti. Questa è anche la prima vittoria in C2 nella storia pongistica dello Splendor.

Cade invece nel combattuto derby con il TT Biella Tintoria Ferraris, la compagine Rammendatura MB Line in D1 che esce sconfitta per 4 A2. Priva dell' inforunato Fazzari, ma con Trevisan in squadra, i locali devono soccombere dopo 6 partite combattute. È proprio Trevisan che vince i suoi due incontri, ma Furno e Pegoraro, pur lottando non riescono a ottenere vittorie con la squadra ancora a zero punti in classifica. Il campionato è ancora lungo e il tempo per recuperare c'è tutto. In questo turno di campionato Immobiliare Bugella D3 osservava un turno di riposo.