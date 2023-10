Rugby, con Parabiago è dominio Biella: finisce 30-21

Convince il nuovo assetto gialloverde che oggi, sul campo di casa, ha sconfitto Rugby Parabiago, vincitore del girone nella passata stagione e squadra quotata a ripetere l’impresa, con il punteggio di 30-21. Quattro mete e due penalty per Biella che incassa anche il bonus, due mete soltanto e tre penalty all’attivo degli avversari.

Gara dominata dagli uomini di Benettin sotto molteplici aspetti che non sono mai andati sotto nel punteggio, tranne una leggera défaillance allo scadere del primo tempo quando sono finiti ‘sotto’ di due soli punti, brillantemente recuperati prima dell’half time. Aggressivi e super organizzati, esattamente come se li aspettavano tutti, gli uomini di Parabiago hanno imposto il ritmo al fischio d’inizio, nonostante l’attacco gialloverde. Biella pasticcia e concede un calcio che il preciso estremo lombardo trasforma nei primi tre punti al 2’. Biella conquista una touche nei ventidue avversari pochi minuti più tardi, la vince e dopo una maul avanzante e conseguente breve multifase apre il gioco. Palla a Ghelli riceve e avanza, poi passa a Gilligan che segna e trasforma il 7-3. Parabiago sfrutta il secondo fallo biellese per avvicinarsi: 7-6 al 7’.

Biella risponde con un più sette realizzato dall’accoppiata Juan Manuel Ledesma e Gilligan alla trasformazione. È il 10’ e Biella ha appena conquistato una touche ai dieci metri. La vince e fa partire la maul che si arresta solo oltre la linea. Al 13’ altro fallo biellese in zona adatta al calcio e altri tre punti all’attivo per Parabiago. Al 35’ il sorpasso: mischia ai cinque metri, palla aperta e schiacciata alla bandierina con conseguente trasformazione. È il 14-16, ma Biella quattro minuti più tardi è in attacco. Ghelli, Gilligan, poi si cambia il verso della giocata e la palla va a prima a Righi, poi a Perez che segna i cinque punti.

Niente trasformazione e il parziale si fissa sul 19-16. Ancora Perez in apertura della ripresa. Da metà campo, un ottimo Ramaboea attacca veloce. Passa a Righi che a sua volta smista su Ghelli placcato in finale. La palla rimane a disposizione di Biella che parte con i pick and go fino alla marcatura della seconda linea argentina alla bandierina. Ancora una volta, la trasformazione è impossibile. Biella continua a brillare mentre le menti di Parabiago si offuscano. Chiusi in difesa, i lombardi concedono a Biella due occasioni per andare ai pali che Gilligan non fallisce. Al 37’ il punteggio è di 30-16. L’ultima meta, seconda per Parabiago, arriva allo scadere con una rolling maul. Cinque punti senza trasformazione per un finale di 30-21.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Ancora una volta abbiamo vinto grazie ad un’ottima difesa, anche se in attacco, abbiamo dimostrato di riuscire a trovare sempre qualche varco e di saperlo sfruttare al meglio. Abbiamo giocatori veloci e alleniamo precisamente la ricerca dello spazio. Ci piace un po’ rischiare con belle azioni in velocità, credo anche che facciano divertire il pubblico. Per me giocare bene e far divertire il pubblico sono obiettivi che vanno di pari passo, perché se giochiamo bene, il pubblico si diverte. Adesso pensiamo ad affrontare Cus Torino in trasferta, a mio parere la squadra più forte del girone quest’anno”.

Biella Rugby v Rugby Parabiago 30-21 (19-16)

Marcatori: p.t. 2’ cp. Grassi (0-3); 4’ m. Gilligan tr. Gilligan (7-3); 7’ cp. Grassi (7-6); 10’ m. J.M. Ledesma tr. Gilligan) (14-6); 13’ cp. Grassi (14-9); 35’ m. Virale tr. Grassi (14-16); 39’ m. Perez Caffe n.t. (19-16). s.t.: 7’ m. Perez Caffe n.t. (24-16); 20’ cp. Gilligan (27-16); 37’ cp. Gilligan (30-16); 80’ m. Cornejo n.t. (30-21).

Biella Rugby: Ghelli; Braga (cap.), Ramaboea, Benettin, Nastaro (40’ Morel); Gilligan, Loro (72’ Della Ratta); Vezzoli (72’ L. Loretti), J. B. Ledesma, Righi (58’ Mondin); G. Loretti, Perez Caffe; De Lise (67’ Vecchia), J. M. Ledesma (67’ Casiraghi), Panigoni (45’ Lipera). Non entrato: Negro. All. Benettin

Rugby Parabiago: Grassi (58’ Mamo); Colosso, Albano (cap.), Durante (61’ Cucchi), Pasini; Tucoulet, Zanotti (44’ Vitale); Galvani (14’ Bettini) (41’ Ceciliani), Mikaele, Toninelli; Caila (47’ Zecchini), Bertoni; Antonini (64’ Ameglio), Cornejo, Strada. Non entrato: Catalano. All. D. Porrino

Arb. Lorenzo Negro (Modena) AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino) AA2 Nicola Catalano (Torino)

Cartellini: 34’ giallo a Panigoni (Biella Rugby); 50’ giallo a J.B. Ledesma (Biella Rugby)

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 4/7; Grassi (Rugby Parabiago) 4/4; Tucoulet (Rugby Parabiago) 0/1

Note: Piacevole giornata di sole, 23° circa. Campo in buone condizioni. 450 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Rugby Parabiago 0 Player of the Match: Gianni Loretti (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 2: Amatori & Union Milano - Rugby Noceto 24-37; Asd Rugby Milano – Rugby Calvisano 24-12; Biella Rugby – Rugby Parabiago 30-21; Amatori Alghero – Cus Torino 10-26; Asd Monferrato - VII Rugby Torino 13-24; Rugby Parma - Cus Milano 0-13.

Classifica. Cus Torino Rugby, VII Rugby Torino, Biella Rugby punti 10; Cus Milano e Asd Rugby Milano 9; Rugby Parabiago e Rugby Noceto 5; Amatori & Union Rugby Milano, Rugby Calvisano, Rugby Parma, Monferrato Rugby e Amatori Alghero 0.