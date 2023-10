Grande partecipazione a Tollegno: Nicola e Corniati primi al Lana, Boschi e Lavatoi FOTO e VIDEO

Grande partecipazione a Tollegno per la gara del Lana, Boschi e Lavatoi, andata in scena nella mattinata di oggi, 15 ottobre, e organizzata da Pro Loco, Agorà, Arca di Noi, Tollegno Insieme, Alpini, Protezione Civile, Spazio 0-100, Biblioteca Civica, con il patrocinio del Comune.

La manifestazione, il cui ricavato verrà interamente devoluto (come in tutte le edizioni passate) al Fondo Edo Tempia, ha preso il via davanti alla palestra comunale del paese: 230 i runners impegnati nella gara, 20 nella sfida con i cani e 150 nella passeggiata per le vie del paese.

Alla fine, ha tagliato per primo il traguardo Gabriele Nicola, seguito a ruota da Eugenio Boggio Marzet e Enrico Alfisi. Tra le donne, invece, ha spiccato Irene Corniati; alle sue spalle la coppia formata da Cecilia Corniati e Elisa Travaglini.

Premiato anche il primo tollegnese, Gianluca Trifiletti, a cui è stato consegnato il Gatto d'Oro. Infine, riconoscimenti anche per i primi tre amici a quattrozampe: Zeus (con Callisto Zanellato), Siberia (con Davide Osilliero) e Sally (con Maurizio Cortese).