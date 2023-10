Calcio in lutto per la morte di Mario Botta, il ricordo della Fulgor (foto di repertorio)

"La famiglia Fulgor piange l’improvvisa scomparsa di Mario Botta, membro di grande valore della nostra società. La dedizione, la passione e la gentilezza di Mario hanno svolto un ruolo cruciale nella nostra Società, contribuendo in modo significativo alla crescita nostra e di decine e decine di ragazzi che in questi anni sono passati tra le fila del nostro settore giovanile". A scriverlo, in una nota, il Fulgor Ronco Valdengo sui propri canali social.

E aggiunge: "In questo momento di grave lutto, tutta la Fulgor si unisce alla famiglia di Mario per la perdita di una persona straordinaria e che lascerà un vuoto incolmabile tanto nella nostra Società quanto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo. Mario, sarai sempre nei nostri ricordi e siamo certi che il tuo esempio continuerà a guidarci e a guidare le future generazioni di giocatori e dirigenti .Possa tu fare un buon viaggio. Ciao Mario".