Buona la seconda, Teamvolley corsaro a Busnago

Discreta la prima, decisamente buona la seconda. Il bonprix Teamvolley espugna con un rotondo 3-0 il fortino di Busnago e conquista quella vittoria solo accarezzata all’esordio contro Lazzate. Parziali netti e prestazione autorevole, brave le lessonesi a prendere le contromisure adeguate ad un avversario fisico. Sul pullmino che rientra dalla Brianza, ci sono tre punti.

Poco da dire sull’andamento dell’incontro. Nel 6+1 di coach Fabrizio Preziosa c’è come sempre Caimi in regia, Bonini e Binda centrali, Filippini opposto con capitan Diego e “Bibi” Biasin in banda. Il libero è Garavaglia. Nel primo set, le brianzole padrone di casa non superano i 16 punti. Più combattuto ma non troppo il secondo, in cui comunque il TeamVolley si impone 19-25. Il terzo sarà uguale al primo, in cui Busnago si ferma di nuovo a 16. Le rotazioni di coach Preziosa si fermano alla sola Rebecca Guzzo. «Abbiamo giocato tre set in fotocopia – spiega lo stesso coach biancoblù - fino a quota dieci c’è sempre stato un certo equilibrio, poi intorno al 12°/13° punto abbiamo sempre allungato, gestendo il vantaggio fino in fondo, senza grandi patemi nelle varie fasi di gioco».

Parla sempre coach Fabrizio Preziosa: «Una partita importante, sia dal lato della classifica - perché abbiamo preso tre punti in trasferta alla prima occasione - sia da quello psicologico, perché dopo la rimonta subita in casa all’esordio ci tenevamo molto a fare bottino pieno. Ci siamo riuscite bene: i parziali sono eloquenti così come l’andamento della partita. Siamo molto contenti, in settimana siamo intervenuti su determinati aspetti che non avevano funzionato all’esordio; non dico che li abbiamo risolti, ma siamo stati in grado di migliorarli molto, dando equilibrio e serenità alle ragazze. Nemmeno loro erano felici di essere state rimontate da Lazzate, ma non ne abbiamo fatto un dramma. Ci siamo resi conto di cosa non aveva funzionato, come l’aver offerto due prestazioni nella stessa partita, partendo bene e poi calando. Abbiamo lavorato sulla continuità di rendimento e sulle componenti tecniche che ci permettono di essere continue. Le ragazze sono state molto brave e attente in settimana, abbiamo giocato una partita molto equilibrata contro un avversario che, essendo giovane, di equilibrio ne ha un po’ meno. Busnago crescerà durante la stagione e diventerà insidioso per tutti, avendo attaccanti fisici e prestanti. In casa loro nessuno potrà sottovalutarle, per questo sono tre punti pesanti. Adesso cercheremo di fare lo stesso lavoro in settimana, preparando la partita contro il Vero Volley Monza (reduce da una vittoria), cercando di individuare i loro punti deboli, capendo come giocare e intervenendo sui nostri limiti tecnici e di sistema. Dobbiamo farci trovare pronte, sarà una gara ancora più tosta e l’obiettivo è regalare la prima vittoria casalinga stagionale ai tifosi».

Spazio Conad Volley Busnago – BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3 (16-25/19-25/16-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 4, Garavaglia (L1), Masserano ne, Diego 4, Lanzarotti ne, Bonini 4, Filippini 14, Lorenzon ne, Guzzo, Binda 4, Spinello (L2), Frascarolo ne, Fallarini ne, Biasin 9. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.