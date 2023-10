Biellese rallenta: è solo 0-0, il Volpiano scappa. Poker Chiavazzese, in testa la Valle Cervo

Finisce senza reti la sfida tra Biellese e Alpignano. Per i lanieri si tratta del 2° pari in Eccellenza in 6 giornate disputate. Ne approfitta il Volpiano che, complice il 2-1 casalingo con la Pro Eureka, si porta al comando del girone con 16 punti, a +5 proprio dai bianconeri. Prosegue, intanto, il periodo no del Città di Cossato: il Borgaro passa 1 a 0 e lascia i blues (ancora a secco di vittorie) all'ultimo posto con soli due punti.

In Promozione, giornata da dimenticare per le formazioni biellesi, uscite malconce dai rispettivi incontri: ko pesanti, infatti, per Fulgor Ronco Valdengo (4-1 a favore del Briga), Valdilana Biogliese (3-1 a favore del Città di Baveno) e Ceversama (3-1 a favore del Città di Casale). Sorride solo la Chiavazzese, capace di espugnare Omegna col risultato di 4 a 2.

In Prima Categoria, la Valle Cervo Andorno coglie il 5° successo su 6 incontri, che vale il primato solitario della classifica, con 16 punti. Alle sue spalle, distante solo due lunghezze, la Valle Elvo, corsara sull'ostico campo del Livorno Ferraris Bianzé (2-1). Tre punti preziosi anche per il Ponderano (2-0 con Bajo La Serra) mentre il Gaglianico raccoglie un punticino a Ivrea (1-1). Beffato, invece, il Vigliano, sconfitto 2 a 1 nei minuti di recupero dalla Quaronese.

Infine, in Seconda, prosegue il duello a distanza tra la capolista La Cervo e i diretti rivali delle Torri Biellesi: la prima si aggiudica il massimo della posta in palio nel derby con il Pollone (2-0); i secondi restano in scia superando 3 a 2 il Calcio Leinì.