Riascoltati per voi: Metallica - Kill 'Em All (1983)

Sesto appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Quest’oggi vi parlerò del primo album dei Metallica, uscito nel 1983, ossia “Kill 'Em All”. Considerato uno dei dischi più importanti e influenti della storia del metal, “Kill 'Em All” è l’album d’esordio della band americana composta da James Hetfield (voce e chitarra ritmica), Lars Ulrich alla batteria, il compianto Cliff Burton al basso e dal virtuoso Kirk Hammett alla chitarra solista.

Composto da 10 canzoni, tutte molto veloci e aggressive, con testi che trattano di violenza, morte e con un sound molto pesante, con chitarre distorte ed una batteria martellante, l’album ha segnato l'inizio di una nuova era per il genere musicale. E’ stato lodato per la sua energia e la sua brutalità; senza ombra di dubbio è essenziale e traccia un solco per tutti i fan del metal. In “Kill 'Em All”, i Metallica sono un mix tra i Motörhead ed i Black Sabbath ma con un sound più moderno e aggressivo, la band è stata però in grado di generare un proprio stile unico e personale, che in seguito ha ispirato innumerevoli altre band.

"Kill 'Em All” è stato un successo immediato, sia di critica sia di pubblico, ben presto ha raggiunto la posizione numero 63 nella classifica Billboard 200 e ha venduto oltre 3 milioni di copie negli Stati Uniti. Posso dire che quest’album l’ho ascoltato tantissime volte, ma ogni volta riscopro qualcosa che me ne fa innamorare sempre di più! È un album senza tempi morti, pieno di energia e di canzoni memorabili.

I Metallica hanno creato un disco che è diventato sicuramente l’ennesima pietra miliare della storia della musica, ed è considerato da molti esperti musicali come uno dei più importanti e influenti della musica heavy metal e del rock in generale. La celebre rivista Rolling Stone, nel 2017 l’ha collocato alla trentacinquesima posizione dei 100 migliori album metal di tutti i tempi. Be’ mica male, non trovate? Le mie canzoni preferite dell'album sono sicuramente l’open track "Hit the Lights", "The Four Horsemen” testo che cita il passo della Bibbia de “I quattro cavalieri” ossia al libro dell’Apocalisse di Giovanni in cui dal cielo arrivano quattro cavalieri annunciatori della fine del mondo e l’ascesa delle tenebre sulla terra.

Aggiungerei anche "Whiplash" e la celebre "Seek & Destroy". Queste canzoni sono tutte molto veloci, aggressive, brutali e cattive, insomma “pestano di brutto” e sono da “pogata” sotto al palco!! Voto: 9

Tracce: 1) Hit the Lights – 4:17 2) The Four Horsemen – 7:13 3) Motorbreath – 3:08 4) Jump in the Fire – 4:41 5) (Anesthesia)-Pulling Teeth – 4:14 6) Whiplash – 4:09 7) Phantom Lord – 5:01 8) No Remorse – 6:26 9) Seek & Destroy – 6:55 10) Metal Militia – 5:11 Totale: 51 minuti circa

A voi è piaciuto? Condividete e commentate, mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Kill 'Em All” ma anche dei Metallica e della loro musica! Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…