Gaglianico, “PadelZero”: il torneo di beneficenza per “La Casa per l’AUTISMO”.

Si terrà domenica 22 ottobre, a Gaglianico, il torneo benefico PadelZero organizzato da Studio Toio, Campagnolo e Astro. Il “Triathlon” prevede tre discipline: padel, calcio-balilla e pingpong, da giocarsi in doppio, sia femminile che maschile.

La gara si disputerà in Via dal Mosso, 1, alle ore 14:00 e il ricavato andrà a “La Casa per l’AUTISMO”.

Per ulteriori informazioni: 351.529.9498.