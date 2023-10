Creare valore per imprese e dipendenti, a Biella un seminario sul welfare aziendale

Benessere e produttività sono le parole chiave che caratterizzano le iniziative di welfare aziendale: ma perché un’impresa dovrebbe scegliere di attivarsi in questo ambito e con quali possibili soluzioni e vantaggi? Sono questi alcuni dei temi che verranno approfonditi nel corso del seminario “Welfare aziendale: creare valore per imprese e dipendenti” organizzato dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte che si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, presso la sede camerale di Biella.

Ad aprire i lavori saranno Cristina D’Ercole, vice segretario generale della Camera di Commercio, ed Elisabetta Belletti, presidente del Comitato imprenditoria femminile. Seguiranno un focus sul welfare aziendale a cura di Debora Grassenis, consigliere CDA MedCover MutuAll, la testimonianza del Gruppo Marazzato raccontata dal responsabile del personale Emanuele Cavallari e la presentazione del progetto “Welfare in rete” da parte di Davide Lo Duca, presidente Consorzio Link Cooperativa Sociale. Per concludere Angelo Grippaldi, responsabile sviluppo GoWelfare, spiegherà come sviluppare il welfare territoriale e circolare.

«La formazione rappresenta un elemento chiave per avviare e sviluppare un progetto d’impresa consapevole e sostenibile» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte «È un aspetto a cui il Comitato per l’imprenditoria femminile del nostro Ente dedica particolare attenzione, promuovendo iniziative di interesse non soltanto per le imprese a guida femminile: l’incontro dedicato al welfare aziendale è infatti un’occasione di conoscenza e di confronto aperta a tutti gli imprenditori e i professionisti del territorio che desiderano approfondire il tema del benessere in azienda e capire come realizzarlo nella propria realtà lavorativa». L’evento è stato inserito tra quelli in calendario per il Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa ogni anno dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e giunta alla sesta edizione.

«Molte imprese mettono in campo iniziative finalizzate a migliorare la qualità lavorativa e di vita dei propri dipendenti: il welfare aziendale, tuttavia, viene spesso visto come una possibilità riservata a realtà di grandi dimensioni e più strutturate» spiega Elisabetta Belletti presidente del Comitato imprenditoria femminile. «Con questo incontro vogliamo fare conoscere a tutte le imprese del territorio i diversi strumenti a disposizione, aiutandole a scegliere e attivare gli interventi più adatti alle proprie esigenze, andando così a migliorare sia la vita dei propri dipendenti che i risultati di business».

La partecipazione all’incontro è gratuita: per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione online, disponibile dal sito www.pno.camcom.it dove è possibile consultare anche il programma dell’evento. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Comitato imprenditoria femminile (promozione@pno.camcom.it – telefono: 0321.338.265).