Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 di oggi, 15 ottobre, a Vigliano Biellese. A rimanere coinvolte due auto guidate da una donna e un giovane.

Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.