Un automobilista transita per Vigliano Biellese e nota una giovane in difficoltà. La stessa avrebbe accusato un lieve malore, dovuto molto probabilmente all'assunzione di bevande alcoliche. Una volta accostata l'auto, l'assiste fino all'arrivo dei soccorsi.

Il fatto è successo nella serata di ieri, 14 ottobre. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per il trasporto in ospedale della 22enne per gli accertamenti del caso.