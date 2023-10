Vigliano si illumina di rosa per LILT for Women 2023 (foto dalla pagina web del comune di Vigliano)

Anche in questo ottobre 2023, il comune di Vigliano Biellese aderisce all’iniziativa LILT for Women 2023 - Campagna Nastro Rosa, con l’obiettivo di promuovere stili di vita corretti e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione oncologica attraverso controlli regolari.

Nel mese di ottobre le fontane di piazza Comotto e di piazza Martiri Partigiani (nelle foto) saranno illuminate di rosa per invitare le donne a sottoporsi agli esami di prevenzione.

«Invito tutte le donne – esorta il sindaco, Cristina Vazzoler - a cogliere le opportunità su cui questo mese in rosa focalizza l’attenzione. La prevenzione e la conoscenza del proprio corpo sono le chiavi per sconfiggere il tumore al seno, che attualmente rappresenta quasi il 30% di tutte le neoplasie. Autopalpazione e visite di controllo sono fondamentali. Se la sopravvivenza a questo tumore, a dieci anni, si attesta all’80% circa, dobbiamo rendere merito a tutti gli operatori che, con la ricerca e sul fronte sanitario, quotidianamente lavorano in modo instancabile per garantire prevenzione, diagnosi precise e precoci e cure sempre più mirate e meno invasive.»