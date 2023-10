A Salussola si impara la manutenzione e ricostruzione dei muri a secco così da tramandare le tradizioni

L'A.V.P.S. odv Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese, Legambiente circolo ‘’Tavo Buratti’’ di Biella, A.S.F.O.-Associazione Fondiaria LaSerra di Chiaverano, coorganizzatori, propongono il corso per la manutenzione e la ricostruzione dei muri in pietra a secco a Salussola.

La Serra morenica, la formazione più lunga e bella d’Europa, la cui superficie, è caratterizzata da un manto boschivo ricco di biodiversità, arricchito da testimonianze di architettura rurale, di paesaggi terrazzati, è percorso da migliaia di Km di muri in pietra a secco, riconosciuti dall’UNESCO nel 2018 Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Una tecnica costruttiva che merita e necessita di essere tramandata perché si tratta di saperi fondamentali per mantenere e recuperare il territorio e non vanno perduti.

Alcune aree collinari della Serra sono sede di attività produttive di eccellenza, legate al territorio, nonché zone di accoglienza di un turismo sostenibile in crescita.

La volontà di conservare l’unicità di questo territorio prevede un sapiente lavoro di restauro che salda la tradizione del passato con le aspirazioni imprenditoriali agrituristiche innovative emergenti.

Scopo del progetto è valorizzare la funzione dei muri in pietra a secco e dei paesaggi terrazzati coltivati a vigne, lungamente abbandonate e attualmente in fase di recupero; agire sulla fragilità e sul dissesto idrogeologico; restaurare l’architettura rurale, incoraggiare interventi di manutenzione ordinaria, favorire la percorribilità e la fruizione dei sentieri, funzionali sia all’attività agricola imprenditoriale locale sia all’accesso di un turismo escursionistico sostenibile a piedi, in bicicletta e a cavallo. Non ultimo offrire opportunità di formazione professionale come valore aggiunto del settore edile.

Programma:

Venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 21:00, presso la sede del Museo in Via Duca D’Aosta, 7 Salussola Monte (BI), si terrà una conferenza-presentazione del progetto del corso dei muri in pietra a secco, a cura di A.S.F.O-Associazione Fondiaria LaSerra di Chiaverano, serata informativa tenuta da esperti del paesaggio in pietra, del recupero dei dissesti idrogeologici e delle tecniche costruttive dei muri in pietra a secco.

Il corso si svolgerà Sabato 28 ottobre 2023 (ore 9-18) e Domenica 29 ottobre 2023 (9-13); prevede una parte teorica sulle origini e le funzioni dei muri di contenimento dei terrazzamenti e di una parte pratica, che riguarda l’allestimento del cantiere, gli attrezzi, la scelta del materiale e la ricostruzione del muro in pietra a secco.

Le giornate saranno coperte da assicurazione, grazie a Legambiente, circolo ‘’Tavo Buratti’’ di Biella.

Per ulteriori informazioni: info@museolaboratoriosalussola.org.