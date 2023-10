Pray, aperto lo sportello dell'Auser a favore della digitalizzazione per la terza età

Nei giorni scorsi, a Pray, ha aperto il primo dei tre sportelli realizzati dall’Auser e dedicati alla digitalizzazione per la terza età. Lo sportello avrà sede nella sede di volontari dell’Auser della Valsessera, all’interno del Municipio. Lo sportello sarà aperto dalle 9 alle 12 tutti i venerdì mattina. Sarà possibile prenotare l’accesso ai servizi, telefonando al seguente numero telefonico: 015-9526397.

Il progetto è realizzato con il contributo dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, grazie alla Regione Piemonte che ha elargito un importante finanziamento nell’ambito del “programma per la montagna settore sviluppo per la montagna della Regione Piemonte”. Il progetto prevede che le persone possano recarsi nello sportello digitale per le pratiche legate alla posta elettronica e in generale l’accesso ai servizi web. Gli utenti troveranno all’interno del punto digitale, i volontari dell’Auser Valsessera e studenti del Liceo Cossatese “Valle Strona” e dell’istituto “Bona”, entrambi delle sezioni di Mosso/Valdilana.

Alla cerimonia era presenta il vice presidente dell’Unione e il sindaco di Strona, Davide Cappio. Inoltre ha portato i saluti a tutti i presenti, telefonicamente, il sindaco di Pray, Gian Matteo Passuello. A fare gli onori di casa, il presidente dell’Auser Valessero, Paolo Chioso. “Entro Natale contiamo di aprire anche lo sportello digitale a Valdilana - spiega Alice Ronchi, dell’Auser -. E’ un progetto a cui teniamo moltissimo, perché coniuga due situazioni importanti: la socialità e la mobilità montana attraverso il filo conduttore del digitale. Ecco perché dal prossimo 23 ottobre metteranno a disposizione ben due autobus per il trasporto degli anziani che parteciperanno al corso di alfabetizzazione digitale. Si tratta di una modalità per animare il territorio, attraverso un progetto che mette in relazione giovani e anziani”.

Gli studenti delle due scuole, nell’ambito dei progetti di alternanza scuola/lavoro, gestiranno lo sportello digitale e saranno tutor durante i corsi di formazione dei senior.