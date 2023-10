Gusto al Centro, al Centro Zegna i sapori della tradizione sono gli assoluti protagonisti FOTO e VIDEO

Gusto al Centro, al Centro Zegna i sapori della tradizione sono gli assoluti protagonisti (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni a Valdilana per Gusto al Centro, il tradizionale mercatino enogastronomico dei produttori locali, promosso dal Consorzio Turistico Alpi Biellese, assieme all'Oasi Zegna, e andato in scena nella giornata odierna al Centro Zegna di Trivero, in occasione delle Giornate FAI d'Autunno.

Tanti gli stand presenti e gli appuntamenti in programma: tra questi, la grande polentata, la rotonda dei bambini, la doppia esibizione della Corale Cesare Rinaldo di Coggiola e la Castagna in Cucina.