Digital divide, 14 milioni di Italiani senza internet

Cos’è il digital divide? Un termine inglese che significa “divario digitale”. Divario tra chi ha accesso effettivo alla tecnologia (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale.

L’esclusione può dipendere da diverse variabili quali condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Il digital divide è riferito al divario tra diverse persone o gruppi sociali in una stessa area, a quello tra diverse regioni di uno stesso stato, a quello tra i vari stati del mondo.

In Italia. Nel nostro paese si parla di digital divide infrastrutturale e culturale. Il primo riguarda i cittadini non coperti da una connessione internet adeguata, misurato su 3 livelli. Il primo livello, ovvero la mancanza della banda larga ADSL, riguarda una bassa percentuale della popolazione. Il secondo livello (mancanza di connessione a banda ultralarga o fibra ottica) riguarda il 20-40% della popolazione. Il terzo livello (mancanza di iperfibra ottica fino a 1 gigabit in case ed uffici) riguarda oggi meno del 20% della popolazione.

Il digital divide culturale riguarda gli Italiani che scelgono di non avere un abbonamento. Scelta che può dipendere da fattori culturali, educativi e di alfabetizzazione digitale, e dall’appartenenza a gruppi sociali, economici e geografici.Il risultato è che 14 milioni di Italiani sono esclusi da internet. Altro dato sono i 9 milioni di nuclei familiari (il 40% del totale) esclusi totalmente o parzialmente dal mondo digitale: il 10% non ha alcun accesso a internet, mentre il 30% si collega solo tramite smartphone.

A livello di categorie sociali quelle più minacciate dall’esclusione sono anziani, non occupati, migranti, disabili, detenuti, chi ha un basso livello di istruzione e chi non è in grado di utilizzare correttamente gli strumenti informatici.

E nel Biellese? Newsbiella.it lancia un’indagine sulla situazione “digital divide” del nostro territorio. In particolare per rispondere a 3 domande. In un determinato comune del Biellese si riesce a telefonare con il cellulare? In questo comune c’è connessione ad internet? In questo comune le aziende possono lavorare connesse alla rete?

Una prima risposta consultando il link https://bandaultralarga.italia.it/mappa/ , mappa che rileva la presenza di banda larga in Italia, dove, per ogni comune d’Italia, si può effettuare una ricerca sulla connessione wireless ed alla fibra.