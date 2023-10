Candelo, via del Cervo chiude per lavori: ecco quando

“In data 23/24/25 ottobre via del Cervo (strada di collegamento Candelo - Vigliano) resterà chiusa al traffico (anche nelle ore notturne) per l'esecuzione di lavori di manutenzione della condotta fognaria e per la posa di fibra ottica”. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone.

E aggiunge: “Qualora, per avverse condizioni meteo non si potesse procedere con l'esecuzione dei lavori, gli stessi saranno posticipati ai giorni 6/7/8 novembre”.