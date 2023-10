Mattia Moretti al Trofeo delle Regioni Motocross 2023 FOTO

Il pilota del Team CMR di Cossato è stato convocato dalla Federazione Motociclistica Italiana ad entrare nella squadra piemontese che questo weekend, sul tracciato di Montevarchi (AR), si contenderà con le squadre delle altre regioni italiane l’ambito Trofeo A. Morresi.

Per Mattia come per il Team CMR la convocazione è certamente motivo di grande orgoglio e certifica la bella stagione agonistica del pilota cossatese. Mattia ha infatti concluso lo scorso weekend con un altro podio il Campionato Regionale Piemonte ottenendo il 5° posto assoluto nella classe Fast MX2 pur avendo saltato 2 prove a causa dell’infortunio invernale. Stagione regionale quasi conclusa anche per gli altri componenti del CMR. Per la classe Expert MX2 hanno fin qui ben figurato Francesco Dionisio e Alberto Pavesi, entrambi motorizzati Husqvarna, rispettivamente 4 e 2 tempi. Francesco, con l’ottimo podio conquistato nella prova di Fara No.se è attualmente in 4° posizione mentre Alberto, che nella stessa gara ha ottenuto il 5° posto, occupa il 6° in campionato.

Nella numerosissima classe Rider Mx2 Giovanni Gaetani ha iniziato la stagione in sella alla Ktm 125 a 2 tempi ma è passato alla 4t nelle ultime 2 prove andando a migliorare le sue performance e ottenendo il 16° posto in Campionato. Con lui nella sua prima stagione in FMI Stefano Ruffino su KTM 4t è attualmente in 26° posizione. Nella stessa categoria anche l’altro cossatese Daniele Spigolon che ha portato la sua Kawasaki al 24° posto nella classifica regionale. Domenica 22 ottobre ultimo appuntamento stagionale con il Campionato Italiano AMA FMI. I piloti del CMR Cossato, allenati da Simone Gasparini, saranno presenti sul tracciato di Cremona dove verranno assegnati i titoli nazionali per poi concludere la stagione con l’ultima prova di Campionato Regionale Piemonte il 29/10/2023.