A Biella torna “Nuvolosa”: la 6a edizione del festival del fumetto

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella, in collaborazione con l’associazione culturale Creativecomics, ha aperto il Concorso Artistico Nazionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni, che prevede interessanti premi in denaro per i vincitori (1.500, 700 e 400 euro; 200 euro per il Premio Sceneggiatura) e la pubblicazione di un catalogo con dieci opere selezionate.

Per partecipare sarà necessario realizzare una storia a fumetti di tre tavole legata al tema del concorso, che quest’anno è “Natura controcorrente - #insensoinverso; #natura/cultura; #biodiversità”. Il tema vuole essere coerente con la mostra “Selvatica. Arte e Natura in Festival” organizzata a Biella da Fondazione CRB a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero nel 2024, in cui verrà inserito. La natura è intesa nella sua accezione più ampia, nella totalità dei fenomeni e delle forze che si manifestano nell'universo, da quelli del mondo fisico a quelli della vita in generale, come luogo, ambiente, condizione, momento nel quale le persone potrebbero essere davvero sé stesse e finalmente felici, in armonia con la loro vera natura e l'ambiente che le circonda. Il termine deriva dal latino “Natura”, composto da Natus participio passato di nasci (nascere) e letteralmente significa "ciò che sta per nascere, forza che genera". Si chiede di raccontare storie di armonia tra uomo e natura, esplorando ipotesi senza pregiudizi, ricercando con attenzione nuove forme di equilibrio, con l'attitudine a curiosare, a farsi domande, a saper tornare indietro per poi ritentare, a sapersi meravigliare. Storie che aprono nuove strade e offrono nuove possibilità. Scelte di vita radicali, di immensa passione creativa e costruttiva.

Parallelamente al concorso nazionale, così come in passato, ci sarà il Concorso locale riservato ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Artistico “G. e Q. Sella” e della sezione staccata dello stesso, presso la Casa Circondariale di Biella, ai quali è destinato, per i vincitori, un budget di 900,00 € per l’acquisto di tavolette grafiche e materiale didattico.

Resta invece a tema libero la sezione dedicata alla sceneggiatura, che premierà la miglior storia/soggetto inedito, il cui testo verrà realizzato in fumetto da un disegnatore professionista e inserito nel catalogo della prossima edizione del concorso.

La scadenza per partecipare è il 12 gennaio 2024.

La direzione artistica del progetto è curata dal disegnatore professionista della Sergio Bonelli Editore, Daniele Statella, docente di tecnica del fumetto di comprovata esperienza e membro dell’Associazione Creativecomics, mentre la parte espositiva è affidata all’Associazione StileLibero che gestisce il Palazzo Ferrero, edificio storico di Biella-Piazzo.

All’interno del Progetto Nuvolosa sono previsti Laboratori del Fumetto per gli studenti del Liceo Artistico cittadino, la Casa Circondariale; oltre a iniziative formative rivolte a bambini/e e ragazzi/e sia durante il festival, sia durante l’estate presso la galleria del Centro Commerciale I Giardini, i “Nuvolosa Summer Kids”.

Il coronamento del Premio Nuvolosa sarà il Festival del fumetto che si svolgerà dall’8 al 10 marzo 2024, con premiazione dei vincitori, presentazione del catalogo 2024 ed esposizione a Palazzo Ferrero delle opere selezionate nell'ambito del concorso, performance live, workshop e portfolio review, in modo da creare una maggior connessione tra professionisti già affermati e nuovi talenti, incontri con disegnatori, mostre e partecipazione di numerosi autori. Stiamo lavorando per portare in città le tavole originali del fumetto “Diabolik”, disegnate dal grande fumettista Sergio Zaniboni. Il progetto Nuvolosa ambisce ad essere riconosciuto come iniziativa di qualità, sia per la proposta formativa, sia per la competizione artistica e i contenuti del festival: le attività che vengono organizzate hanno l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi a un linguaggio - e potenzialmente a una carriera - che ottiene sempre più riconoscimento e spazio nella cultura contemporanea e parallelamente nel mercato editoriale, permettendo loro di approfondirne gli aspetti tecnici e indagarne le possibilità espressive. Alcuni dei vincitori delle passate edizioni stanno già lavorando per importanti case editrici come Bonelli e Marvel.

Lo scorso anno, all’interno del Progetto Nuvolosa, è nato il fumetto “Biella tra le nuvole”, che ha riscosso un grande successo ed è stato presentato anche al Salone Internazionale del Libro di Torino e che per volere del Consiglio Regionale del Piemonte è stato tradotto in “Piemontese-Biellese”. Il volume, che è stato apprezzato sia per la qualità del prodotto, sia per la sua capacità di essere uno strumento originale e unico per far scoprire (o riscoprire) le bellezze e l'importanza storica e culturale del nostro territorio attraverso un “cicerone”, Quintino Sella, molto caro a noi biellesi, interpretato magistralmente da Paolo Zanone, avrà un seguito. Infatti, si sta lavorando ad un nuovo fumetto che racconti e valorizzi tutto il territorio biellese, realizzato da autori affermati e con protagonista nuovamente Quintino Sella, che torna per far scoprire la natura dei suoi luoghi di origine e a cui verrà dato uno spazio esclusivo ed originale.

La presentazione del fumetto si terrà l’8 marzo 2024 nella location del Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella, con una grande sorpresa. Questa edizione avrà anche una sezione di tavole disegnate dai ragazzi e dalle ragazze del Liceo Artistico. Questo esperimento letterario ha rappresentato l’occasione di promozione del territorio a livello locale e nazionale, tentando di far lavorare di concerto enti pubblici, privati, associazioni e professionisti, per coinvolgere un ampio numero di partner, innescando un processo virtuoso teso all’attuazione di iniziative volte a diffondere il fumetto come arte espressiva e culturale.

“Il concorso - spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Gabriella Bessone – è nato per stimolare la creatività e l’intraprendenza dei giovani. Il nostro intento è di far crescere il progetto ogni anno, arricchendolo con nuove iniziative: il fumetto su Biella ha rappresentato una scommessa, ampiamente vinta, per cercare di presentare la bellezza del nostro territorio alle giovani generazioni utilizzando un linguaggio diverso da quello di una guida turistica e l’opportunità di coinvolgere i ragazzi e le ragazze in attività culturali e creative. Sono grata a tutti i partner che ci supportano per la realizzazione di Nuvolosa: in particolare Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gruppo Sella e Centro Commerciale i Giardini, che confermano il loro sostegno economico; senza dimenticare che altri partner devono confermare la loro presenza. Nuvolosa continua a riscuotere grande successo per la partecipazione alle attività formative, al concorso nazionale, alle esposizioni e all’evento conclusivo, che attrae un pubblico numeroso e contribuisce a promuovere l’arte del fumetto e la conoscenza del borgo storico del Piazzo, oltre i confini biellesi.

In questa direzione va anche lo sforzo dell’Assessorato di promuovere il progetto attraverso la partecipazione a Lucca Comics & Games, palcoscenico internazionale importantissimo per lanciare l’intera iniziativa e il Concorso e la realizzazione di eventi collaterali”.

Anche quest’anno infatti è prevista la partecipazione con stand "Nuvolosa" a Lucca Comics: il più importante festival italiano sul fumetto, in calendario da mercoledì 1 a domenica 5 novembre 2023. L’Assessore alle Politiche Giovanili e l’associazione Creativecomics parteciperanno con lo scopo di diffondere informazioni sul Concorso e sul Festival del fumetto di Biella e per far conoscere il fumetto Biella tra le nuvole al grande pubblico che ogni anno frequenta l’evento di Lucca.

Le iniziative nell'ambito della creatività consentono di coinvolgere moltissimi giovani e sono fulcro attorno al quale ruotano interesse, passione, espressione, ma destinatari del progetto sono tutti gli appassionati di fumetto, grandi e piccoli.