E-commerce: quali sono le modalità di pagamento online consigliate?

La scelta dei metodi di pagamento digitali gioca un ruolo fondamentale per un e-commerce di successo. Più è ampio il numero di opzioni disponibili, più il sito online della tua attività andrà incontro alle esigenze degli utenti. Inoltre, consente di accontentare anche una clientela più grande: per fare un esempio concreto, in tanti amano comprare con PayPal, dunque , in assenza di questo metodo di pagamento si rischia di perdere diversi potenziali acquirenti. Quali sono, quindi, le modalità di pagamento online che non dovrebbero mai mancare in un e-commerce?

Pagamenti alternativi:

Ad oggi tra le modalità di pagamenti alternativi maggiormente utilizzati come Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, troviamo al primo posto PayPal.

PayPal

Una delle prime opzioni che viene in mente, quando si parla di accettare pagamenti online, è proprio PayPal. Come spiega anche l'approfondimento di Nexi, questo sistema ha rivoluzionato il modo in cui le transazioni vengono effettuate in digitale, dato che presenta un metodo sicuro e affidabile per l'invio dei soldi. PayPal funziona come un intermediario tra il compratore e il venditore, proteggendo i dati della carta di credito e garantendo che la transazione avvenga senza intoppi. Inoltre, PayPal protegge sempre l'acquirente, consentendo di contestare una transazione se il prodotto non arriva o non è come descritto dal venditore.

Carte di pagamento

Le più diffuse in ambito e-commerce sono le carte di credito e le prepagate. La sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti con carta sono uno dei punti a loro a favore. I pagamenti sono tracciabili, quindi permettono di verificare la transazione in ogni momento, anche a distanza di tempo.

Carta di credito

Un altro metodo di pagamento ampiamente utilizzato presso gli e-commerce è la classicissima carta di credito. Questa opzione, a differenza di PayPal, richiede l'inserimento diretto dei dati della carta sul sito del venditore, in fase di check-out. Anche le carte di credito presentano diverse opzioni per proteggere l'acquirente, come la possibilità di ottenere i rimborsi in caso di frode.

Carta prepagata

Per chi preferisce evitare di usare le carte di credito per le transazioni online, la carta prepagata rappresenta una soluzione molto interessante. Queste ultime hanno un vantaggio importante: possono essere ricaricate con l'importo desiderato, come in fondo avviene anche con i portafogli elettronici come PayPal. Inoltre, le carte prepagate permettono di controllare meglio le spese, evitando di superare il budget stabilito.

Altri strumenti

Bonifico bancario

il bonifico bancario è un'altra opzione di pagamento online indispensabile per un e-commerce. Tale soluzione prevede il trasferimento diretto dei fondi da un conto bancario all'altro: offre un livello di sicurezza molto elevato. E’ possibile inoltre optare per il bonifico istantaneo, tra i principali vantaggi vi è l’immediatezza dell’accredito dell’importo e la massima accessibilità al servizio senza vincoli orari o giornalieri.

Il bonifico è utile soprattutto per le transazioni che prevedono delle somme elevate, in quanto non presenta limiti di spesa come le carte di credito o le carte prepagate.

Pagamenti in contrassegno

Infine, ecco il pagamento in contrassegno, che consente di pagare al momento della consegna del prodotto. Questa modalità, pur essendo meno comoda rispetto alle altre, viene apprezzata da chi preferisce pagare soltanto quando si riceve il bene ordinato. Inoltre, si tratta di un sistema che va incontro ad una fascia di pubblico particolare: ovvero ad un target che ha scarsa dimestichezza con gli altri metodi di pagamento.