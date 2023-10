Insulti e mani sul collo, 16enne di Vercelli aggredita a Novara

È comparso davanti al giudice venerdì mattina il 25enne egiziano arrestato per l'aggressione ai danni di una sedicenne di Vercelli, studentessa liceale a Novara. La ragazzina stava camminando con due amiche in corso della Vittoria, nella zona della stazione quando l'uomo, per cause ancora non chiarite, l'ha prima insultata e poi presa per il collo nel tentativo di strozzarla.

La giovane, cercando di divincolarsi dall'aggressore, è poi caduta a terra, sbattendo il capo. Intanto le due amiche avevano dato l'allarme: la Polizia locale di Novara è intervenuta, individuando l'aggressore mentre si stava allontanando e procedendo al suo arresto. La giovanissima vercellese invece, sotto shock, è stata soccorsa dal personale del 118: sconvolta per l'accaduto ha perso i sensi ed è poi stata trasportata al Maggiore della Carità per gli accertamenti del caso.