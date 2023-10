Dal Nord Ovest - Incindenti in montagna, feriti fungiat e pilota di parapendio

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese oggi hanno gestito due interventi con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Il primo, in mattinata, nei boschi sopra Mezzenile per un cercatore di funghi con una sospetta frattura a un arto inferiore. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11 da alcune persone che hanno udito delle grida di aiuto. Sul posto sono state inviate in prima battuta le squadre a terra che hanno localizzato l'infortunato e lo hanno raggiunto. Si trovava in una zona impervia dove il recupero via terra risultava difficoltoso, per cui è stato richiesto l'invio dell'eliambulanza 118. Grazie al lavoro dei tecnici che hanno rimosso alcune piante è stato possibile sbarcare l'equipe che ha stabilizzato l'infortunato e lo ha imbarcato per il ricovero in ospedale.

Il secondo intervento è avvenuto sul Monte Cavallaria, comune di Brosso, dove un pilota di parapendio svizzero è precipitato al suolo in fase di decollo nei pressi del Piano degli Alemanni. Grazie alla collaborazione con coloro che coordinano i parapendii nell'area, si è proceduto a liberare il cielo dai piloti ancora in volo per consentire l'avvicinamento dell'eliambulanza. Poiché l'infortunato si trovava in una zona fittamente boscata e impervia, l'equipe ha richiesto il supporto delle squadre a terra che si sono portate in loco via terra. La vegetazione non consentiva il recupero tramite verricello, quindi l'infortunato è stato stabilizzato e imbarellato e poi issato verso monte con tecniche alpinistiche fino a una zona più aperta dove è stato imbarcato sull'eliambulanza e trasferito in ospedale con un codice giallo da politrauma. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno collaborato nelle operazioni.