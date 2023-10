Scontro tra due veicoli a Biella, un'auto finisce contro il guardrail a Candelo

Doppio incidente stradale nel Biellese, con un ferito al Pronto Soccorso. È successo ieri, 13 ottobre: intorno alle 7, scontro tra due auto in via Repubblica, a Biella, con un uomo di 40 assistito dal 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Indenne l'altra conducente. Sul posto i Carabinieri assieme agli agenti della Polizia Locale.

Poco dopo le 22.30, invece, un'auto si è schiantata contro il guardrail, posto a lato della via del Cervo, nel comune di Candelo. Presenti, oltre ai militari dell'Arma, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.