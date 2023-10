A Cossato l'ultimo saluto a Danilo Menotti, il ricordo di Marco Abate

Cossatese in lutto per la morte di Danilo Menotti, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 69 anni. L'ultimo saluto ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Gesù Nostra Speranza.

A ricordarlo, in queste ore, il presidente dell'Auser Cossato Marco Abate: “Oltre ad essere un mio amico è stato un mio insostituibile collaboratore durante la mia esperienza amministrativa. Si è impegnato in modo importante per la comunità e credo sia stato uno dei dipendenti comunali, che con la sua grande disponibilità, il suo entusiasmo e la sua sensibilità ci abbia aiutato a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo preposti. Con lui abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi come il Palio dei Rioni, che ha contrassegnato un periodo importante di aggregazione per il nostro tessuto sociale cossatese. Ciao Danilo, grazie”.