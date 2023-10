BonTonTeen e il galateo nei negozi

Ragazzi ciao, vi sembrerà strano ma un po’ di bon ton quando si decide di andare a fare shopping renderà l’esperienza il più gradevole possibile.

Sarà capitato anche a voi di frequentare affollatissimi centri commerciali, soprattutto di sabato, a seguire alcune “sciocche” regole per alcuni ma non per tutti così scontate…

Come prepararsi quando si va a fare shopping?

Quando si esce a fare shopping, sarebbe opportuno vestirsi in modo decoroso, scegliendo capi facili da mettere e togliere, per ridurre i tempi d’attesa nei camerini, soprattutto nel caso in cui ci siano altre persone in coda per la prova.

Seguendo il galateo nei negozi, eviteremo di uscire truccate di tutto punto …

Ci hai mai pensato che sia il rossetto rosso che il fondotinta, probabilmente macchieranno gli abiti che si stanno provando?

Non abbiate timore di chiedere se il negozio dispone dell’apposito foulard con cui coprire il viso.

CI sono alcuni atteggiamenti un po’ scontati nei negozi dei centri commerciali, ad esempio uno tra i peggiori è il non salutare quando si entra, perché si pensa che dovrebbe essere il personale a salutare per primo.

Il BonTon prevede che si saluti sempre, sia quando si entra che quando si esce, basta un cenno della mano, un sorriso ma attenzione, il must è il Buongiorno e l’Arrivederci, augurato per primi, … uhhh questo farebbe di vuoi una/un teen “very cool”.

E poi, i verbi, quanto sarebbe bello coniugarli nella maniera corretta? Quel:

“avrei bisogno per favore” ,

“vorrei soltanto dare un occhiata, grazie”, non trovate che suonino davvero bene ?!?!?

Capita che qualcosa attiri la nostra attenzione, magari quella t-shirt che non riusciamo a raggiunge perché ad esempio è in alto, non pensate che sarebbe bello farsi aiutare dalle signorine preposte alla vendita, piuttosto che ricorrere al fai da te, facendo crollare tutta la pila?

Anche se siamo oramai abituati agli store del fast fashion self-service… rivolgersi alle venditrici per chiedere informazioni o aiuto, è un modo certo per valorizzare il loro ruolo!

Anche se non c’è niente di male a fare una foto del capo da mandare alle amiche, per correttezza andrebbe chiesto il permesso al personale, prima di scattare.

Mai cercare di interagire con i commessi quando si sta parlando al telefono, non vi sembra un comportamento poco rispettoso?

Un’altra accortezza nei confronti del resto del mondo è evitare di provare alcunché prodotto agguantandolo con modi bruschi, soprattutto quando, comunque, non so ha l’intenzione di acquistare.

Provare capi per noia o per soddisfare le nostre curiosità e poi abbandonarli nei camerini, (tanto qualcuno è pagato per rimetterli al loro posto), non fa di voi una persona attenta e rispettosa; quel qualcuno domani potreste essere voi …

Infine, dovrebbe essere scontato, ma siccome non è così, venditrici e venditori non sono i nostri schiavi: sono lì per servirci, ciò non significa che debbano rispondere a richieste assurde o tollerare modi men che cortesi.

È decisamente poco elegante commentare il valore del cartellino (certo che è caro per essere poliestere) o denigrare la merce presente in negozio (non posso credere che sia made in china!).

Se non si gradisce, basta semplicemente non comprare.

Mai, invece, avere timore a domandare maggiori informazioni, o ad esternare i propri dubbi.

Dire: non lo so, non mi convince è del tutto legittimo, e un per un bravo venditore sarà un’occasione di dialogo.