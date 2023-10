Porte aperte da V.Auto, ecco tutta la gamma SUV di Honda

Vieni a scoprire da V.AUTO tutta la gamma SUV di Honda durante il week end porte aperte del 21 e 22 ottobre.

L’intramontabile HONDA HR-V, il suv full hybrid elegante. Comodità senza rinunciare alla praticità delle sue dimensioni, più compatte rispetto ai modelli a seguire. Dimensioni: 4.340 mm lunghezza x 1.790 mm larghezza x 1.582 mm altezza. Consumi ciclo combinato 5,4 l/100km (WLTP)*. Emissioni CO2 ciclo combinato 122 g/km (WLTP)*.

La nuovissima HONDA ZR-V, il suv HONDA full hybrid più sportivo di sempre, con tutto lo spazio che ti serve per organizzare i tuoi viaggi. Dimensioni: 4.568 mm lunghezza x 1.840 mm larghezza x 1.620 mm altezza. Consumi ciclo combinato da 5,7 a 5,8 l/100km (WLTP)*. Emissioni CO2 ciclo combinato da 130 a 132 g/km (WLTP)*.

E in super anteprima il nuovo HONDA CR-V nelle motorizzazioni full hybrid e plug-in. Il SUV più grande della gamma HONDA, un top di gamma intramontabile, in una veste tutta nuova. Dimensioni: 4706 mm di lunghezza, 7 in più rispetto alla precedente, 1866 mm di larghezza, 1673 mm di altezza. Consumi ciclo combinato 5,9 l/100 a 6,7 l/100km, emissioni co2 ciclo combinato da 134g/km a a 151 g/km (WLTP) per la versione full hybrid*. Consumi ciclo combinato plug-in Hybrid da 0,8 l/100 km (WLTP), emissioni CO2 ciclo ponderato 18,0 g/km. Consumo elettrico misto ponderato: 15,6 kWh/100 km*.

I dati, ricavati tramite test di laboratorio condotti ai sensi delle normative UE, sono forniti esclusivamente per finalità di confronto e potrebbero non riflettere le reali condizioni di utilizzo.

I sistemi di sicurezza HONDA SENSING, l’infotainment, il sistema full hybrid di HONDA, il design e l’affidabilità che caratterizza la casa giapponese, sono le caratteristiche comuni di questi tre modelli.

Tre suv, 3 dimensioni, tre performance, tre stili, per esigenze diverse. Impossibile non trovare quello che fa al caso tuo. Ti aspettiamo anche sabato 21 e domenica 22 ottobre per scoprire tutta la gamma SUV HONDA.

