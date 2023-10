Biella, convegno: “Il Volontariato: sfide e Orizzonti Solidali”.

È stato organizzato dall’Associazione Piccolo Fiore, il Comune di Biella, Caritas Biella e il CTV, con la collaborazione di numerose associazioni locali, il convegno “Il Volontariato: le sue sfide e i suoi Orizzonti Solidali”.

Venerdì 27 ottobre, alle ore 17:15, sarà possibile prendere parte all’incontro/riflessione, sulle tematiche della solidarietà ed il bene comune ai giorni nostri, “per cercare di costruire un mondo migliore”.

Di seguito gli ospiti della serata:

L’appuntamento, che si terrà presso CTV, in Via Orfanotrofio, 16, vedrà la partecipazione di: Don Ermis Segatti, docente di teologia e studioso di storia dell’Est europeo; Gemma Di Marino, Presidente dell’Associazione Volontari della Casa della Carità di Milano e Vice Presidente della Fondazione SON (Speranza Oltre Noi), villaggio dove abitano le famiglie e figli con fragilità mentale e fisica.

In collegamento Zoom Jack Sintini, Ex campione di volley, che a seguito di un tumore al quarto stadio, diagnosticatogli nel 2010 e superato con grande tenacia, racconterà la sua esperienza motivazionale; Gigi Riva, giornalista e saggista italiano, inviato speciale nei Balcani, a seguito del conflitto nella ex Jugoslavia.

Moderatrice Chiara Pelizzoni, giornalista di Famiglia Cristiana.

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.