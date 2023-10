Oropa Accogliente, nuovi tavoli per valorizzare le aree pic-nic (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

E’ stato presentato oggi nella cappella di Sant’Eusebio, alla Basilica Superiore di Oropa, il progetto “Oropa Accogliente”, iniziativa nata nella primavera del 2023 per valorizzare le aree pic-nic e la segnaletica della conca di Oropa, con la creazione di nuovi tavoli, realizzati dai detenuti in ambito di volontariato e pensati per una maggiore inclusività per le persone disabili e fragili.

Da aprile a settembre si sono svolte nell’ordine: la formazione delle persone detenute, la progettazione dei tavoli da pic-nic, la reperibilità dei materiali, la realizzazione dei tavoli e la loro fornitura presso il Santuario una volta finiti. In ottobre è stata effettuata la messa in posa di 6 tavoli con panchine all’inizio della “passeggiata dei preti” e 2 tavoli con panchine nell’area accanto al piazzale “Busancano” e nei prossimi mesi saranno sostituiti tutti i tavoli rimanenti.

Ad illustrare il progetto erano presenti: Giancarlo Macchetto (amministratore del Santuario di Oropa), don Michele Berchi (rettore e presidente Associazione Agro Montis Oropense), Michele Colombo (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella), Andrea Formagnana (presidente CAI Biella) e Sonia Caronni (Garante Comunale dei diritti dei diritti delle persone private della libertà).

Tra il pubblico anche sindaco di Biella Claudio Corradino e il presidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo.