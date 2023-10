Conosci la Protezione Civile, a Biella lo stand in piazza Vittorio Veneto (foto di Nicola Rasolo per newsbiellal.it)

Interesse e curiosità a Biella per lo stand conoscitivo della Protezione Civile. Presente un'unità che ha presentato ai visitatori i servizi e le principali attività, assieme al mezzo in dotazione, con tutta l'attrezzatura. Ricordiamo che lo spazio sarà presente in Piazza Vittorio Veneto, a Biella, fino alle 13 di oggi, 14 ottobre.