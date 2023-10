Rugby: Seconda partita sul campo di casa per la squadra cittadina

Seconda partita sul campo di casa per Biella Rugby che dopo il felice esordio, si appresta ad ospitare Rugby Parabiago, il club vincitore del girone nell’ultimo campionato, decisamente determinato a ripetere l’impresa con il focus alla promozione in Serie A Elite.

“Siamo pronti e molto felici di tornare a giocare sul campo di casa,” commenta l’head coach Alberto Benettin, “veniamo da una partita abbastanza buona con Calvisano, durante la quale abbiamo dimostrato buone cose, soprattutto in difesa. Ci aspetta una sfida durissima, contro una squadra che già lo scorso anno si è dimostrata meritatamente di essere la più forte del girone e che si è ulteriormente rinforzata con ottimi acquisti, soprattutto tra gli avanti. E’ vero che non sono reduci da una partita brillantissima contro la neo promossa Amatori e Union Milano terminata con il punteggio di 29-17, ma sono sicuro che verranno a Biella con la chiara intenzione di riscattarsi con una grande prestazione. Noi abbiamo preparato il prossimo incontro molto bene e non vediamo l’ora di scendere in campo intenzionati a dare del nostro meglio. Lo spogliatoio è unito e carico, contiamo come sempre sul supporto del nostro pubblico”.

Kick off alle 15,30.







Serie A. II giornata – 08.10.23. Amatori & Union Milano - Rugby Noceto; Asd Rugby Milano – Rugby Calvisano; Biella Rugby – Rugby Parabiago; Amatori Alghero – Cus Torino; Monferrato - VII Rugby Torino; Rugby Parma - Cus Milano.