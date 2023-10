Due giorni di sport, inclusione, mete, abbracci e divertimento.

Questo e tanto altro è l'evento Play The Games, in calendario oggi venerdì 13 e domani sabato 14 ottobre alla cittadella del Rugby a Biella, in via Salvo D'Acquisto.

Oggi alle 18,30 è prevista la cerimonia di apertura, mentre domani alle 10.00 l'inizio della gare. L'evento ha il patrocinio della Federazione Italiana Rugby.