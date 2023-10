Pallavolo, SPB Ilario Ormezzano Sai: alla ricerca del riscatto a Sanremo.

La partita

Sia la SPB Ilario Ormezzano Sai che i padroni di casa hanno perso per 3 a 0 la prima gara stagionale. Entrambe le formazioni sono alla ricerca del riscatto e dei primi punti per aprire la stagione positivamente. Sarà una buona occasione per i biellesi, perché potranno dimostrare di saper esprimere un buon gioco nonostante tutte le difficoltà.

Il libero, Stefano Vicario, commenta così la trasferta a Sanremo: “Sappiamo di dover lottare ogni sabato per riuscire a mantenere la categoria, il cui livello è decisamente superiore alla Serie C. Dovremo abituarci in fretta al ritmo delle partite che ci aspettano, perché sarà fondamentale fare punti fin da subito. Sanremo è una neopromossa come noi, quindi dovremo andare in casa loro a dimostrare di volere più di loro questa vittoria. Questo sabato avremo l’occasione di conquistare i primi punti del nostro campionato e vogliamo coglierla a pieno.”

L’appuntamento sarà domani, sabato 14 ottobre alle ore 20:30 a Sanremo, per sostenere i ragazzi in questa seconda partita di Serie B Nazionale.