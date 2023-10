Gli Orsi, il Concorso d’Autunno: “Vinci e fai Vincere”.

Da lunedì 16 ottobre fino a domenica 12 novembre, dalle 10.00 alle 20.00, tutti i clienti potranno partecipare all’iniziativa effettuando da due a tre acquisti, nel medesimo giorno, in diversi punti vendita del Centro, per un importo minimo complessivo di 30€.

Successivamente, presentando gli scontrini alle hostess nella postazione dedicata in galleria, potranno “giocare”, in modalità Instant – Win, sui totem digitali disponibili nel corner e scoprire l’esito della giocata.

In palio tanti buoni spesa dal valore massimo di 50€, con un montepremi del valore complessivo di 44.600€.

La grande novità di quest’anno è che contestualmente alla giocata, il partecipante riceverà un CODICE BONUS, non cumulabile, valido per una giocata omaggio. Il BONUS dovrà essere utilizzato da un utente differente dal vincitore e residente in un cap. diverso da quello di Biella (13900), a partire dal giorno stesso e fino all’ultimo giorno di concorso.

Infatti, l’iniziativa “Vinci e fai Vincere” organizzata da Gli Orsi dà la possibilità di far vincere due persone con una sola giocata e offre l’opportunità, al primo partecipante, di regalare il Codice Bonus a parenti e amici.

Inoltre, alla fine del concorso ci sarà un’estrazione finale che decreterà i 3 vincitori che potranno ottenere fino a 500€ in buoni spesa. Tutti questi buoni saranno utilizzabili entro e non oltre domenica 3 dicembre 2023.

Con questo concorso d’autunno, Gli Orsi si impegna a coinvolgere tutto il territorio per offrire momenti di shopping e acquisti in compagnia, con l’arrivo della nuova stagione.

Per maggiori informazioni sul concorso, consultare il regolamento sul sito www.gliorsi.it