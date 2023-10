Rosazza set di una fiction su Levi Strauss

Ciak si gira. Il Biellese risulta essere sempre più meta di società che si occupano di effettuare riprese televisive. Nei giorni scorsi a Biella, Pralungo e in Valdilana si sono girate scene del film "L'origine del mondo". Oggi venerdì 13 ottobre, una troupe è stata a Rosazza per girare alcune scene di una fiction su Levi Strauss, noto imprenditore tedesco fondatore del noto marchio di abbigliamento. La serie è prodotta da Viola Film.

"Tre anni fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Film Commission Torino Piemonte - spiega il sindaco Francesca Delmastro Delle Vedove - , e questo è il secondo film che girano qui da noi. Hanno scelto come location il circolo del tennis. E per noi non nascondo che è motivo di orgoglio, è una vetrina del territorio, tanto è vero che a gennaio scadrà il protocollo d'intesa che abbiamo già deciso di rinnovare".

Per il primo cittadino non è solo una vetrina, ma anche un'importante ricaduta economica questa convenzione. "Siamo un piccolo Comune - conclude Francesca Dalmastro - e a parte fare conoscere il nostro territorio, anche tutte le persone che vengono che ruotano attorno al set, comunque, per esempio, mangiano qui, quindi anche se si parla di cifre piccole magari per una città come Biella, per Rosazza sicuramente significa molto, per le nostre attività. E' una boccata di ossigeno non da poco e non ci rinunceremo".