Provincia di Biella, “Legami oltre le differenze”: a 6 studenti una borsa di studio

Oggi, venerdì 13 ottobre, in Provincia, il Presidente Emanuele Ramella Pralungo ha assegnato a sei studenti, di cui due disabili, che hanno partecipato con grande entusiasmo al progetto “Legami oltre le differenze”, una borsa di studio del valore di 500 euro. La borsa vuole essere un riconoscimento per l’impegno personale dimostrato e per essersi distinti nelle occasioni di incontro e di relazione con i propri compagni, anche al di fuori del progetto, per aver supportato con grande attenzione i compagni disabili e per essersi occupati in modo efficiente della compilazione dei reports richiesti ivi compresi quelli legati alla gestione economica del proprio gruppo.

Il Progetto “Legami oltre le differenze”, che ha avuto avvio lo scorso ottobre ed è terminato a luglio, ha coinvolto 42 ragazzi/e, di tutti gli Istituti di Istruzione superiore di secondo grado, ha lo scopo di creare rapporti tra ragazze/i che vadano oltre la diversità, avviando un percorso di educazione e cultura sociale. Di fatto, è stata creata una rete relazionale di supporto ai ragazzi con disabilità, attraverso l'organizzazione di uscite extrascolastiche tra 11 gruppi di ragazzi disabili e non. Il punto risoluto del progetto è stata proprio la sua semplicità, con la creazione di gruppi che si sono incontrati settimanalmente: è stata offerta ai ragazzi un’importante occasione di incontro al di fuori del contesto scolastico, che ha favorito il nascere di nuove amicizie e relazioni, dimostrandosi così una concreta e vera esperienza di inclusione sociale.

Il Presidente, nel ringraziare e complimentarsi con i ragazzi per aver partecipato al progetto con grande spirito di altruismo e di responsabilità, ha esortato i giovani a continuare il loro percorso di crescita rispettando sempre non solo i propri bisogni, ma prestando attenzione anche a quelli delle persone meno fortunate e di valorizzare le relazioni personali.

Visto lo straordinario risultato ottenuto dal primo anno di sperimentazione del progetto, la Provincia di Biella intende garantire la prosecuzione del progetto anche per gli anni futuri: a novembre le attività progettuali riprenderanno con la presentazione presso tutti gli istituti di istruzione superiore e il numero degli studenti/esse partecipanti sarà ampliato a 54.