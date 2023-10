“Biella in scena”: Comune al lavoro per la stagione teatrale 2023/2024

“Biella in scena”, è partita la stagione teatrale 2023/2024

Con delibera del 2 ottobre, la Giunta Comunale di Biella ha definito “Biella in scena”, la stagione teatrale 2023/2024.

La Giunta ha incaricato la dirigenza comunale di individuare un soggetto con comprovata esperienza di almeno 3 anni nell'organizzazione e gestione di stagioni teatrali, stanziando un budget di 122.500 euro + IVA.

Tale soggetto dovrà garantire la partecipazione di prestigiosi attori del panorama italiano, la realizzazione di almeno nove spettacoli di prosa con compagnie di primaria importanza nazionale, ed individuare sedi idonee collocate a Biella e che contengano almeno 500 posti a sedere.

“Biella in scena” non potrà infatti svolgersi al Teatro Sociale Villani, oggetto di ristrutturazione che partirà presumibilmente entro questo mese, e avrà una durata non inferiore a 12 mesi.

Per questo motivo le anteprime di prestigio di “Biella in scena” si svolgeranno al Teatro Odeon.

A cominciare da giovedì 26 ottobre, alle 21, con Fiorella Mannoia e Danilo Rea in “Luce”, straordinario live di pianoforte e voce. Lunedì 13 novembre, alle 20:45, “Sono Cambiato”, lo spettacolo comico dissacrante di e con Angelo Duro. Giovedì 23 novembre, alle 21, Nino D’Angelo in concerto con “A gentile richiesta…Il poeta che non sa parlare”.