Biella Chiavazza: con l'auto investe un disabile, foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Terribile incidente nella tarda serata di oggi venerdì 13 ottobre a Biella Chiavazza: un'auto ha investito un disabile a bordo della sua carrozzina.

Il fatto è accaduto intorno alle 18 nei pressi nel ponte del Maglioleo. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale arrivata sul posto anche per dirigere il traffico intenso che si è creato, ma fortunatamente il disabile, un giovane di 22 anni di Biella, non sembrerebbe essere in pericolo di vita, ed è stato portato al pronto soccorso con codice giallo.

Alla guida dell'auto c'era invece un 75enne anche lui di Biella.