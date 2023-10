Ottobre, record di caldo anche a Biella

Cielo azzurro, sole caldo...Non sembra più la Biella di una volta. Un' eccezionalità evidenziata anche dal fatto che ben 90 stazioni sul territorio regionale hanno fatto registrare temperature uguali o superiori ai 30°C, in particolare sul medio e basso Piemonte tra Torinese, Cuneese, Astigiano ed Alessandrino.

Per quanto riguarda Biella, nel 2018 e nel 2011 il termometro si era fermato a 29,6 e 29,4. Questo ottobre è salito a 29,8. Qualcosina in più che però indica in qualche direzione si sta andando, come cambia il clima.

Non è il caso di Biella ma diverse stazioni hanno registrato anche valori superiori o uguali a 33°C, è il caso di Nizza Monferrato 34,5, Acqui Terme 34,1 come Govone, Bra 33,4 come Asti Tanaro.

Quasi tutti i capoluoghi di provincia, oltre a Biella, ad eccezione di Verbania e Novara, hanno misurato una temperatura massima record per il mese di ottobre, in particolare tutte le stazioni di Torino (tra cui Torino Consolata 31.4 °C, Torino Reiss Romoli 31.3 °C, Torino Giardini Reali 31.2 °C), Vercelli 31.2 °C, Asti 32.3 °C, Alessandria 32.7 °C, Cuneo 32.1 °C.